Trasporti: Ev, sbagliato chiudere stazioni Roma-Lido, serve migliorare tecnologia

- "Chiudere tre stazioni della Roma Lido (Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo) non è servito a nulla. La decisione dell'Atac e del Comune di Roma è stata sbagliata". Lo dichiarano in una nota Nando Bonessio, co-portavoce di Europa Verde Lazio, e Guglielmo Calcerano co-portavoce di Europa Verde Roma e candidato all'Assemblea capitolina. "I treni continuano ad arrivare in ritardo e i disagi per i pendolari proseguono ormai da troppo tempo. Servono investimenti per il rinnovo dei convogli – proseguono Bonessio e Calcerano –. Occorre inoltre sostituire i binari- Passando da quelli attuali a scartamento ridotto, una tecnologia che risale a prima degli anni Venti, con quelli invece utilizzati per le linee A e B della metro. La Roma Lido deve diventare una metropolitana a passaggio frequente. Si dovrebbe attendere al massimo 3 minuti, 8 durante le ore di punta, mentre ora si rischia di aspettare fino a 18 minuti. Per migliorare il servizio della Roma Lido bisogna ultimare i lavori alla stazione di Acilia Sud, ma il cantiere è fermo da anni. Un'altra occasione persa dalla Raggi – concludono Bonessio e Calcerano –. La stazione ferroviaria tra le fermate di Ostia Antica e Acilia permetterebbe di evitare assembramenti nelle altre, la maggiore preoccupazione in questo momento". (Com)