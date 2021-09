Milano: Fd'I, in via Medici del Vascello e via Pestagalli palazzoni occupati diventati terra di nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dell'ex centro direzionale di via Medici del Vascello e via Pestagalli è critica da diversi anni. I palazzi abbandonati e di proprietà privata sono occupati abusivamente da rom e da magrebini: in mezzo a questi palazzoni anni Ottanta è inoltre presente una colonia felina minacciata dal degrado e dall'insicurezza della zona. A denunciare il degrado in via Medici del Vascello e via Pestagalli sono i candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale, Francesco Rocca e Chiara Valcepina. "A pochi metri da questa tragica realtà è presente il nuovo quartiere di Merezzate con una scuola media – chiarisce Rocca -. All'interno degli edifici è possibile trovare borse, zaini, materiale da cantiere, provenienti probabilmente da furti e scippi. La situazione rischia di esplodere per l'elevato numero di occupanti abusivi. Come presidente della commissione Sicurezza e Verde del Municipio, insieme con i residenti, ho chiesto più volte interventi concreti da parte del Comune di Milano, in particolare all'assessore alla Sicurezza. Ma non abbiamo ricevuto risposte". Prosegue Chiara Valcepina: "I residenti stanno denunciando ormai da mesi le gravi condizioni di degrado in cui versano i due stabili abbandonati di via Medici del Vascello e di via dei Pestagalli: le occupazioni abusive sono aumentate con forza nel periodo estivo, portando con loro degrado, furti e illegalità di ogni tipo. Questo è ancora più grave se pensiamo che nella zona si trova una scuola: da mamma, non riesco a tollerare che i nostri figli siano costretti a convivere con situazioni di questo tipo. L'amministrazione Sala sta continuando a ignorare le difficoltà di un quartiere ormai abbandonato a se stesso: è nostro dovere dare un'alternativa a queste persone, garantendo a tutti sicurezza e legalità". (Com)