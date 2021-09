Turchia-Germania: colloquio fra Erdogan e Steinmeier, focus su Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Durante il colloquio, le parti hanno discusso di diverse questioni regionali e internazionali, in particolare delle relazioni bilaterali fra Turchia e Germania, della situazione in Afghanistan e dell’immigrazione. La Turchia non è in grado di gestire un nuovo “onere” migratorio, ha detto Erdogan a Steinmeier. (Tua)