Speciale energia: Bernini (FI), terapia d’urto contro stangata bollette

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "l’allarme sul caro bollette non può rimanere tale: serve subito una terapia d’urto per proteggere i consumatori più vulnerabili, perché è impensabile anche solo ipotizzare un inverno al freddo per milioni di famiglie e il rischio di bloccare le piccole imprese già allo stremo a causa della lunga crisi pandemica". La parlamentare aggiunge in una nota: "La commissione europea sostiene che la colpa è dei ritardi nella transizione green, ma una delle componenti della crisi attuale è proprio l’impennata dei prezzi per i diritti di emissione di anidride carbonica. Per le rinnovabili servirà molto tempo, e da sole non basteranno: ma ora - conclude l'esponente di FI - c’è un’emergenza da fronteggiare per calmierare i costi delle bollette e, a livello europeo, un freno alla speculazione messa in atto da alcune compagnie energetiche". (Com)