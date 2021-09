Speciale energia: Enel, il Paradiso dantesco prende forma sulle cabine di E-Distribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciascuna tela, firmata dall’artista Danilo Pistone, in arte Neve, rappresenta in chiave allegorica i 9 cieli del Paradiso dantesco, densi di significati e simboli che ben si sposano con quelli di luce ed energia associati al brand di E-Distribuzione. I primi tre murales sono stati già realizzati a Novara, Ravenna e Soave (Verona) e raffigurano rispettivamente il cielo 9, 6 e 4. Le altre 6 opere sono in corso di realizzazione in Toscana e in altre città d’Italia. In ogni cabina realizzata sarà contenuto un tassello che andrà a comporre una decima immagine esclusivamente digitale, svelata solo al termine del progetto, previsto entro la fine dell’anno. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di riqualificazione urbana portato avanti da E-Distribuzione che coniuga i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente. Il progetto prevede che le cabine elettriche della società siano trasformate in opere di street art, firmate da famosi writer e artisti di strada. Ad oggi ne sono state realizzate più di 300 in tutta Italia, trasformando le strade delle città in veri e propri musei a cielo aperto. (Com)