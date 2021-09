Covid: Castellone (M5s), coltivare la memoria di chi è sempre in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la senatrice del Movimento cinque stelle, Mariolina Castellone, componente della commissione Sanità di palazzo Madama, "i medici e gli operatori sanitari sono stati e continuano ad essere in prima linea, ma per coltivare la memoria bisogna conoscere le loro storie. Storie di ordinario e quotidiano sacrificio e di dedizione che hanno visto troppi caduti nella lotta contro la pandemia. E mentre c'è chi alimenta polemica politica - ha continuato la parlamentare -, i nostri operatori sanitari salvano vite ogni giorno". Intervenuta alla presentazione in Senato del libro "Giuro di non dimenticare - Storie di medici ai tempi del Covid", organizzata dalla senatrice Danila De Lucia, con Guido Quici, presidente nazionale Cimo, e Cristina Cenci, responsabile Cimo Lab, l'esponente del M5s ha aggiunto: "Già prima della pandemia avevamo immesso nuove risorse economiche nella sanità, senza però riuscire a colmare i vuoti creati dai tagli scellerati perpetrati ai danni di questo settore nel corso degli ultimi anni. Questo è il momento di investire sul personale sanitario, sulle assunzioni e sulla stabilizzazione dei contratti. Le storie ascoltate stamattina - ha concluso Castellone - sono storie vere che devono diventare patrimonio per un Paese che vuole ricostruirsi in una nuova comunità solidale". (Com)