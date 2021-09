Agrigento: Musumeci incontra il sindaco di Licata, lotta al dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Visita ufficiale stamane del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a Licata (Ag), nell'Agrigentino. Accolto dal sindaco Pino Galanti e dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe Russotto, il governatore si è intrattenuto dapprima con la Giunta, per un esame di alcune priorità, e ha poi incontrato i consiglieri nell'aula del Civico consesso". Così fa sapere la Regione Sicilia in una nota. "Nel suo intervento, Musumeci si è soffermato sul valore etico della politica, esortando i giovani al cambiamento culturale dell'Isola. Il presidente ha poi riaffermato l'impegno del governo regionale per affrontare e risolvere i problemi legati alla tutela del territorio licatese, specie nella lotta al dissesto idrogeologico".(Ren)