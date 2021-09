© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa pochi minuti fa la prima udienza del processo contro Patrick Zaki, il giovane studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna, in carcere dallo scorso febbraio 2020 in Egitto. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il giudice si è ritirato per deliberare e probabilmente fisserà una nuova udienza in una data ancora da definire. (Res)