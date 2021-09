Milano: Mazzoncini (A2a), riqualificare rete elettrica sarà come fare nuova linea della metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la riqualificazione della rete elettrica di Milano, c'è un lavoro infrastrutturale da fare paragonabile a quello di una linea metropolitana, sia in termini di costi, sia di lavori. Lo ha detto l'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale di Milano spiegando che "è un lavoro importantissimo che dobbiamo fare a Milano, è un investimento di 1,5 miliardi di euro nei prossimi 10 anni per raddoppiare la potenza elettrica". "Dobbiamo fare otto cabine primarie in più - ha sottolineato - e ognuna è un edificio che occupa un terzo di campo da calcio, nel sottosuolo dobbiamo rifare 1600 chilometri di linea elettrica e installare 900 cabine secondarie. Sono lavori necessari per arrivare alla totale decarbonizzazione nel 2050. “Oggi dal punto di vista della transizione energetica abbiamo tutte le conoscenze tecnologiche per poterlo fare”, ha concluso riferendosi all'obiettivo della carbon neutrality. (Rem)