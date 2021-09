Fisco: Lega, nessuna tassa sulla casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le ipotesi di riforma del catasto avanzate dalla stampa vedono la Lega assolutamente contraria”. Lo affermano il senatore Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega, e Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze della Camera. “La posizione della Lega e del Parlamento sul tema è chiara: nessun inasprimento delle imposte sugli immobili, né diretto né indiretto, nessuna revisione degli estimi catastali, neanche sotto la foglia di fico della parità di gettito. La casa in Italia è già supertassata: non possiamo permetterci - concludono i parlamentari della Lega - che un ulteriore aumento della tassazione stronchi la ripresa nel 2022, ripetendo l’errore fatto nel 2012 con l’entrata in vigore dell’Imu”.(Com)