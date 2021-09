Milano 2021: Bernardo, esposto al prefetto per ritari sui manifesti elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al prefetto di Milano “abbiamo presentato un esposto per la mancata presenza di plance per attaccare i cartelloni dei candidati a sindaco di Milano”. Lo ha detto il candidato del centrodestra, Luca Bernardo, fuori dalla Prefettura. “Il 40-45 per cento dei milanesi non sa della campagna elettorale in corso o che si va a votare il 3-4 ottobre, mentre gli altri, in parte indecisi, vorrebbero vedere i programmi o poter abbinare i nomi ai volti: una cosa che ovviamente per il sindaco uscente è facile avendo governato per cinque anni”, ha detto, chiedendo al prefetto di “intervenire rapidamente su una questione che non è di lana caprina, ma di democrazia”. Sulla promessa del comune di risolvere la situazione entro domani, Bernardo ha affermato che “ci fidiamo ma domani è il 15 settembre: un terzo della campagna elettorale è ormai passato senza che i nostri cittadini sappiano cosa i 13 candidati vogliano trasmettere alla città”. (Rem)