Milano: tre ragazzini cadono dalla finestra, 12enne in gravi condizioni

- Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, non ci sarebbe alcun tipo di legame fra i tre minorenni che nella giornata di ieri sono caduti dalle finestre delle rispettive abitazioni tra Milano e l'hinterland. Intorno alle 7 della mattina, una 15enne ha perso la vita nel Comune di Bollate dopo una caduta dal settimo piano, mentre un coetaneo di origini cinesi, nel pomeriggio, è precipitato dal 12esimo piano in zona Comasina: anche per lui non c'è stato niente da fare. Ricoverata all'ospedale Niguarda in gravi condizioni, invece, una 12enne che intorno alle 8 è stata vista da un vicino di casa lanciarsi dalla finestra del quarto piano. Sui casi indagano la polizia di Stato e i carabinieri, mentre in merito al decesso del 15enne la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per istigazione al suicidio. (Rem)