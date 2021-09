Pensioni: Mura-Cantone (Pd), proposte riforma entro settembre in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura, e la deputata Carla Cantone, entrambe del Partito democratico, annunciano: "Entro settembre incardineremo in commissione le proposte di legge in materia di previdenza presentate dai gruppi: è necessario che il Parlamento discuta della riforma del sistema previdenziale in vista della prossima Legge di bilancio". Le parlamentari aggiungono in una nota: "L'adeguamento della previdenza deve essere affrontato allargando le attuali maglie dei meccanismi di pensionamento anticipato riservato ad alcune categorie, rivalutando le pensioni medio-basse e istituendo la pensione di garanzia per i giovani con carriere discontinue". Le esponenti del Pd proseguono: "Ci sono crisi aziendali complesse, la categoria dei lavori usuranti e gravosi è ancora lacunosa rispetto a platea e meccanismi di uscita e, poi, c'è il tema delle pensioni povere delle donne su cui intervenire migliorando Opzione donna e riconoscendo maternità e lavoro di cura familiare che impattano sulla capacità contributiva femminile. Quota 100 ha mostrato i suoi limiti e deve concludersi". (Com)