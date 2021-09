Roma 2021: Rocca (Fd'I), Raggi copia Michetti su stadio della Roma a Ostiense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come una scolaretta a rischio bocciatura che non sa più come fare, dopo non aver fatto i compiti per 5 anni, la Raggi non trova di meglio che copiare la soluzione ipotizzata da Enrico Michetti per lo Stadio della Roma". È quanto dichiara in una nota il candidato al Consiglio comunale di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Il candidato sindaco del centrodestra ha detto fin dall'inizio della campagna elettorale che proprio Ostiense appare il sito più indicato, anche se qualsiasi ipotesi comunque dovrà essere frutto di attenta analisi per evitare che si faccia il bis di Tor di Valle - aggiunge Rocca -. Oggi la Raggi, dopo aver buttato un'intera consiliatura tra errori, contenziosi e polemiche si riduce a inseguire. Non si affaticati perché è ormai a fine corsa la città non può più permettersi la sua incompetenza". (Com)