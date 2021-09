Speciale energia: Cingolani, bolletta elettrica aumenterà del 40 per cento nel prossimo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha sottolineato che ''nessuno mette in discussione che la transizione ecologica vada fatta il prima possibile, senza indugi, con sacrifici enormi. Ci credo, eccome, alla transizione ecologica, ma non può essere fatta a spese delle categorie vulnerabili. Voi sapete - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - che lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20 per cento, questo trimestre aumenta del 40 per cento. Queste cose vanno dette, abbiamo il dovere di affrontarle". Cingolani è intervenuto nel corso del convegno della Cgil Liguria dal titolo "Quale sviluppo per il futuro della Liguria". (Rin)