Afghanistan: Save the Children, ripresa nutrizione e immunizzazione bambini a Kandahar

- Sono ripresi oggi nella città di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan, i programmi salvavita dell'organizzazione non governativa Save the Children. Lo riferisce un comunicato stampa della Ong, secondo cui l'organizzazione ha dichiarato di aver effettuato tutti i controlli di sicurezza necessari per assicurare che il personale sia maschile che femminile possa tornare a lavorare in sicurezza per fornire servizi sanitari e nutrizionali ai bambini. Difatti, la recente escalation di violenza in Afghanistan aveva costretto Save the Children a sospendere i suoi programmi nel Paese a metà agosto. La squadra sanitaria mobile di Save the Children a Kandahar ha così ripreso a fornire servizi sanitari e nutrizionali essenziali per i bambini e le loro famiglie nelle aree rurali, compreso il trattamento per la malnutrizione e i servizi di immunizzazione vitali per proteggere i bambini da infezioni e malattie. Dall'inizio dell'anno, Save the Children ha raggiunto con i suoi servizi salvavita più di 146.000 persone a Kandahar, tra cui più di 35.600 bambini. Anni di conflitti, disastri naturali e il Covid-19 hanno portato l'Afghanistan sull'orlo del disastro. Già prima dell'escalation delle violenze, si prevedeva che quest'anno 5,5 milioni di bambini afgani avrebbero affrontato livelli emergenziali di fame e che la metà di tutti i bambini al di sotto dei cinque anni avrebbe sofferto di malnutrizione acuta e questo numero potrebbe aumentare a causa degli effetti combinati di siccità, Covid-19 e dell'interruzione degli aiuti umanitari. (segue) (Com)