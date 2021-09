Energia: De Petris (Leu), urgente accelerare transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, sottolinea che "il ministro Cingolani, nell'annuncio/spiegazione dell'aumento delle bollette di luce e gas del 40 per cento a causa dell'aumento del gas sui mercati internazionali e dei costi della produzione di CO2, ha perso l'occasione di far comprendere quanto sia necessario e urgente accelerare sulla transizione energetica green". La parlamentare aggiunge in una nota: "Il ritardo sulle rinnovabili che abbiamo accumulato rende più pesante la dipendenza dal gas. Ergo bisogna correre sulle rinnovabili e smetterla di continuare a supportare in tutti modi il gas, fissando tappe precise per la riduzione del suo utilizzo. L'altra voce che pesa sull'aumento sono i costi per la CO2: i cittadini pagano perché non si riducono in modo significativo e secondo gli obiettivi sottoscritti le emissioni climalteranti". L'esponente di Leu conclude: "Ancor di più, quindi, è fondamentale per il nostro Paese e per l'Europa investire massicciamente senza indugio alcuno nelle fonti energetiche rinnovabili e accelerare sulla transizione verde e nella lotta ai cambiamenti climatici". (Com)