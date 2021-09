Malesia: governo proporrà all’opposizione ruolo di terzo vice presidente della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia proporrà emendamenti alla Costituzione federale per istituire il ruolo di terzo vice presidente della Camera dei rappresentanti, da affidare a un rappresentante dell’opposizione. Lo ha annunciato in parlamento il ministro della Giustizia ad interim, Wan Junaidi Tuanku Jaafar, spiegando le ragioni del rinvio dell’elezione del nuovo vice presidente della Camera. “Vogliamo apportare un emendamento costituzionale per aumentare da due a tre il numero dei vice”, ha dichiarato Wan Junaidi, aggiungendo di aver discusso la questione con la procura generale. L’emendamento dovrebbe essere presentato entro la fine dell’attuale sessione parlamentare, per essere definitivamente approvato nel corso della successiva sessione di ottobre.(Fim)