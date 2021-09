Imprese: Sace, in Marocco crescita export italiano del 20,4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ingenti investimenti, in corso già da alcuni anni, nel settore energetico favoriranno la domanda di beni italiani in Marocco (+20,4 per cento nel 2021). E’ quanto emerge dal Rapporto Export 2021 – “Ritorno al futuro: anatomia di una ripresa post-pandemica” di Sace, società per azioni del gruppo italiano a partecipazione pubblica Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario. Il Marocco, sottolinea il rapporto, “seppure ancora fortemente dipendente dall’import di combustibili fossili, ha deciso di puntare sulle fonti energetiche rinnovabili, sfruttando le caratteristiche del proprio territorio”. L’obiettivo del governo di Rabat è superare il 50 per cento della capacità installata da rinnovabili entro il 2030 (oggi quasi al 40 per cento) e per raggiungerlo sono stati avviati diversi programmi, soprattutto fotovoltaici (tra i principali la centrale solare di Ouarzazate), ma anche idroelettrici ed eolici. I prodotti della meccanica strumentale e degli apparecchi elettrici, funzionali a questo tipo di progetti, registreranno una dinamica positiva per il nostro export nel Paese nel 2021. (segue) (Mar)