Imprese: Sace, in Marocco crescita export italiano del 20,4 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto di Sace assegna al Marocco la “medaglia d’argento” dei principali mercati di destinazione dell’export italiano. Si tratta di un gruppo di Paesi dove il recupero post-Covid dell'export italiano sarà completo già nell’anno in corso, ma seguirà una dinamica più contenuta negli anni successivi. Tra queste destinazioni vi sono mercati di sbocco dipendenti dai corsi delle materie prime (come Brasile, Arabia Saudita, Malesia e Ghana), nonché altre destinazioni europee (ad esempio Francia, Paesi Bassi) e non solo (tra cui Senegal). Il Marocco ha importato nel 2020 beni italiani per 1,7 miliardi di euro, in calo del 17,3 per cento rispetto all’anno precedente, mentre per il 2021 Sace prevede una crescita dell’export italiano del 20,4 per cento, salvo poi scendere all’1,2 e al 2,2 per cento nei due anni successivi. (Mar)