Repubblica Ceca: ex presidente Klaus ricoverato di nuovo in ospedale a Praga

- L’ex presidente della Repubblica Ceca Vaclav Klaus è stato ricoverato all’Ospedale militare centrale di Stresovice, a Praga. Lo ha reso noto il portale “novinky.cz”, alla luce di quanto dichiarato dal portavoce dell’ex capo dello Stato. Klaus era già stato ricoverato nel fine settimana per problemi di ipertensione. In quell’occasione è stato in ospedale due giorni e dimesso lunedì sera. “Ora attende il risultato di nuovi test all’Ospedale militare centrale”, ha detto il portavoce. Sempre oggi e nel medesimo ospedale è stato ricoverato anche il presidente in carica, Milos Zeman. Lo ha riferito il portale “novinky.cz” e nel frattempo il portavoce del capo dello Stato, Jiri Ovcacek, ha confermato l’indiscrezione. Non ha tuttavia fornito dettagli sulle ragioni del ricovero. Secondo il portale, Zeman è arrivato in ospedale poco dopo le 11. Negli ultimi anni il presidente in carica è stato ricoverato all’Ospedale militare centrale in diverse occasioni. Solamente l’anno scorso è stato operato per una frattura di un braccio dopo una caduta. L’anno prima era stato nel nosocomio per quattro giorni a scopo di riabilitazione. Zeman soffre da tempo di diabete e di neuropatia. Quest’anno ha cominciato a usare la sedia a rotelle a causa dei problemi alle gambe legati a quest’ultima. (Vap)