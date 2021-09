© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti a Letizia Moratti, a Guido Bertolaso e all'intera amministrazione regionale lombarda per aver tagliato, per primi, il traguardo dell'80% della popolazione over 12 vaccinata. È la conferma dell'eccellenza di una sanità che rappresenta un modello in Italia e in Ue". Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato.(Com)