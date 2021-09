Speciale difesa: Tajani, Afghanistan ci ha dato lezione, servono vera politica estera e difesa comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’Unione europea “mi aspetto un salto di qualità per quanto riguarda la politica estera e di difesa. L’Afghanistan ci ha dato una lezione”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a Rai news 24. “L’Europa non ha fatto ciò che avrebbe potuto e deve giocare in futuro una partita diversa – ha spiegato -. Deve avere una sua vera politica estera e di difesa con un esercito comune, per svolgere un’azione di pace nell’area del Mediterraneo, soprattutto in Medio Oriente, e anche in alcune realtà africane. Questo è indispensabile per contare di più anche all’interno della Nato. E per contare di più bisognerà anche aumentare le spese per la difesa. Questo significa anche sostenere la nostra industria della difesa”. (Rin)