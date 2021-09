Speciale difesa: Austria, ministri dei Balcani occidentali riuniti oggi a Krems

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi a Krems, in Austria, una riunione dei ministri della Difesa di Vienna e dei Paesi dei Balcani occidentali nel formato di Graz. All'incontro, organizzato dal ministero della Difesa austriaco, partecipano i ministri della Difesa di Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. L'incontro si tiene per discutere un aumento duraturo della stabilità e della politica di sicurezza nei Balcani occidentali e le possibili modalità per espandere la cooperazione all'interno della regione. Il formato Graz è un'iniziativa regionale del ministero della Difesa di Vienna. Nella serata di ieri la ministra austriaca, Claudia Tanner, ha salutato i partecipanti in una cerimonia ufficiale tenuta nelle proprietà del monastero di Gatweig. (Geb)