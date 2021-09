Speciale difesa: Castaldo, serve difesa comune, superare unanimità in politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una difesa comune europea. Lo ha detto il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo a Rai News 24. Con la crisi in Afghanistan l’Europa, ha spiegato Castaldo, “si è scoperta estremamente debole dal punto di vista della politica estera. Una cosa che io denuncio da tanti anni nella commissione Affari esteri del Parlamento europeo. E’ chiaro che dobbiamo dotarci di nuovi strumenti: serve una difesa comune che sia in grado di declinare la nostra autonomia strategica non in contrapposizione alla Nato o agli Stati Uniti d’America ma come piena sinergia e complementarietà per creare un secondo pilastro all’interno dell’alleanza. Tuttavia, qualsiasi strumento andremo a creare non potrà funzionare se non si supera la regola dell’unanimità in politica estera. Bisogna arrivare velocemente alla maggioranza qualificata per non essere sempre quell’attore geopolitico che interviene troppo tardi e troppo debolmente sulle crisi. Non l’abbiamo visto solo sull’Afghanistan, possiamo dire che il caso libico sia l’emblema di un fallimento, di una debolezza strutturale che non possiamo più permetterci. Abbiamo bisogno di un’Europa che sappia agire quando serve e senza esitazione”. (Rin)