Speciale difesa: Afghanistan, Di Maio, riconoscenza per funzionari e diplomatici, pensiero anche a Attanasio

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso oggi la sua "riconoscenza e profonda stima" a tutti i diplomatici e funzionari "impegnati in prima linea", a volte anche a costo della vita "come tragicamente avvenuto in Congo nel febbraio scorso, al nostro ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustafa Milambo". Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della targa del viale dei giusti della Farnesina, il capo della diplomazia italiana ha detto: "Sempre più spesso i nostri diplomatici e funzionari nei loro incarichi sono impegnati in prima linea con profondo senso del dovere e indiscusso attaccamento allo Stato, trovandosi spesso ad affrontare situazioni difficilissime. Ne abbiamo avuto dimostrazioni nella più stretta attualità in cui insieme ai colleghi del ministero della Difesa e delle autorità competenti, hanno sostenuto in prima persona le operazioni di evacuazione di 5 mila connazionali e civili afghani dall'Afghanistan. A volte l'adempimento del servizio giunge al punto di mettere a repentaglio le loro vite come tragicamente avvenuto in Congo nel febbraio scorso, al nostro ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustafa Milambo, a cui rinnovo in questo luogo un pensiero di riconoscenza e stima profonda. Da ora in avanti percorrendo questo viale coltiveremo la memoria di tutti i giusti della Farnesina". (Rer)