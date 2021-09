Vaccino: Bellanova, solidarietà a Paita (Iv), nessuna giustificazione a odio e violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Italia viva e viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, esprime la sua vicinanza e solidarietà a Raffaella Paita, "presa di mira da no-vax e leoni da tastiera per aver legittimamente espresso le sue giuste opinioni su vaccino e Green pass. Questi episodi di odio e violenza insopportabile - prosegue su Facebook - non hanno giustificazione. Non solo per l'assurdità del fatto in sé, ma perché vaccino e Green pass rappresentano oggi gli unici strumenti per contrastare il virus e ripartire. Ognuno di noi ha la responsabilità di tutelare se stesso e così tutta la comunità. Chi si rifiuta accampando scuse e diffondendo odio e menzogne, anche a mezzo social, dimostra di essere un egoista". (Rin)