America Latina: Unicef, tre bambini su dieci sono in sovrappeso

- Tre bambini su dieci in America Latina e nei Caraibi sono sovrappeso. Nel 2020, l’Unicef, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Banca Mondiale hanno stimato che nella regione il 7,5 per cento dei bambini sotto i 5 anni, circa 4 milioni, erano in sovrappeso. Il dato è superiore alla media globale del 5,7 per cento. Le principali cause di sovrappeso e obesità nell'infanzia, si legge in un comunicato Unicef, sono il consumo di cibi e bevande zuccherate ultra elaborati – facilmente accessibili, a basso costo e promossi dai mass media – e la mancanza di attività fisica. Durante la pandemia, il problema è stato amplificato dall'accesso limitato al cibo sano e dal ridotto potere d'acquisto. (segue) (Com)