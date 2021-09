America Latina: Unicef, tre bambini su dieci sono in sovrappeso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Durante quest'anno e mezzo di pandemia, è stato molto più difficile per le famiglie mangiare in modo sano. Madri e padri hanno perso reddito e i prezzi del cibo sono aumentati. Con la chiusura delle scuole, molti bambini hanno smesso di ricevere i pasti scolastici e le opzioni per l'attività fisica erano limitate", ha affermato Jean Gough, direttore regionale dell'Unicef per l'America Latina e i Caraibi. "Prima del Covid-19, prevenire l'obesità era essenziale e ora è più urgente che mai". (Com)