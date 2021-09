Francia: Macron annuncia legge di programmazione e orientamento per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una legge di programmazione e di orientamento per la sicurezza sarà presentata all'inizio del prossimo anno al Consiglio dei ministri francese. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron durante una visita alla Scuola nazionale di polizia. L'annuncio arriva al termine della "Beauvau de la sécurité", un tavolo tra governo e sindacati di polizia aperto alla fine del 2020 e incentrato su alcune tematiche, come il mantenimento dell'ordine e le relazioni tra polizia e popolazione. "Lo scopo è quello di pensare la polizia e la gendarmeria del 2030", ha detto il capo dello Stato. Nel corso del suo intervento, il titolare dell'Eliseo ha sottolineato che la pesantezza delle procedure burocratiche è il "nemico comune" delle forze dell'ordine e dei magistrati in Francia. Macron ha inoltre annunciato che le occupazioni illecite di immobili "saranno sottomesse a multe forfettarie". (Frp)