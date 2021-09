Lavoro: Fassina-Libutti (Sce), basta atti unilaterali a Cassa Geometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano gli atti unilaterali del vertice di Cassa Geometri. Continua lo scavalcamento delle legittime rappresentanze di lavoratrici e lavoratori attraverso l’invenzione di rappresentanze senza alcuna rappresentatività. Si aggrava il quadro con la disapplicazione di importanti istituti del Contratto collettivo nazionale di lavoro e il ricatto per l’applicazione del contratto aziendale. È ora di voltare pagina. Chiediamo al Ministro del Lavoro di rispondere con la massima urgenza alla nostra interrogazione presentata 6 mesi fa. Vogliamo capire se il governo condivide la linea portata avanti dalla presidenza di un ente che svolge una funzione pubblica. Auspichiamo, inoltre, che il sen Tommaso Nannicini, Presidente della Commissione di Vigilanza sulle Casse Previdenziali, audisca al più presto le organizzazioni sindacali della Cassa Geometri, come previsto nella riunione prima della pausa estiva”. È quanto hanno dichiarato Stefano Fassina, deputato LeU promotore della lista Sinistra Civica Ecologista, e Giuseppe Libutti, candidato di Sinistra Civica Ecologista in Campidoglio, davanti a lavoratori e lavoratrici di Cassa Geometri e di altre Casse previdenziali in presidio a Piazza del Popolo. (Com)