Fisco: Calabria (FI), casa è fulcro famiglia, no nuove tasse

- La casa è "il fulcro della famiglia, presupposto di emancipazione per i giovani e punto di partenza per la creazione di un futuro solido. Per questo è assolutamente impensabile una riforma degli estimi catastali che porti a una maggiore tassazione sugli immobili". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Il mattone è stato troppo a lungo considerato un lusso, con la conseguenza di mandare in crisi un settore, quello edile, fondamentale per la nostra economia. Ogni ipotesi di ulteriore stretta è perciò da respingere, specie in un momento come quello attuale in cui è necessario sostenere la crescita rilanciando i consumi, non sottraendo risorse ai cittadini", conclude. (Com)