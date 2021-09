Ue: Pignedoli (M5s), sui diritti Lega e Fratelli d'Italia con estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui diritti, Lega e Fratelli d'Italia si schierano con l'estrema destra, negando il riconoscimento delle relazioni familiari, incluse quelle Lgbtiq. Questo il commento dell'eurodeputata del M5s, Sabrina Pignedoli, in una nota stampa. "Ennesimo voto oscurantista di Lega e Fratelli d'Italia. Ancora una volta quando si tratta di riconoscere i diritti dei cittadini europei si schierano con l'estrema destra e i sovranisti negando il mutuo riconoscimento delle relazioni familiari, quelle Lgbtqi incluse", ha dichiarato. "Per fortuna la stragrande maggioranza dei parlamentari europei ha respinto questa deriva riconoscendo in un importante voto il sacrosanto principio che chi è genitore in un Paese è infatti genitore in tutti i Paesi europei", ha aggiunto. "Il Movimento 5 Stelle invece si è schierato con convinzione contro ogni tipo di discriminazioni e per tutelare i diritti di tutti", ha concluso. (Beb)