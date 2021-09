Myanmar: Aung San Suu Kyi torna in tribunale dopo udienza saltata per malore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deposta leader del Myanmar, Aung San Suu Kyi, è tornata oggi in tribunale per rispondere delle accuse di violazione dei protocolli per il contenimento del Covid-19. Lo ha reso noto il suo avvocato Khin Maung Zaw, dopo che ieri la donna aveva saltato un’udienza a causa di un malessere avvertito durante il tragitto in auto. Aung San Suu Kyi, 76 anni, è agli arresti domiciliari da quando, il primo febbraio scorso, la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing ha preso il potere a Naypyidaw con un colpo di Stato, rovesciando il governo guidato dalla Lega nazionale per la democrazia (Lnd) nel giorno dell’insediamento del nuovo parlamento. Secondo il racconto dell’avvocato, Aung San Suu Kyi si sarebbe sentita male durante il tragitto in auto. Al momento la leader birmana non può comunicare autonomamente con il mondo esterno, dal momento che ogni suo contatto è attentamente monitorato dai militari. I processi nei suoi confronti in corso a Naypyidaw la vedono accusata di importazione illegale di ricetrasmittenti, violazione dei protocolli per il contenimento del Covid-19 e corruzione. Tutte accuse respinte dalla difesa, secondo cui sarebbero politicamente motivate.(Fim)