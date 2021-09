Ucraina: missione Fmi inizierà lavori il 18 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Ucraina inizierà i lavori il 18 settembre. Lo ha annunciato oggi il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, rilevando come Kiev preveda di ricevere la prossima tranche di sostegno da 750 milioni di dollari tra novembre e dicembre. “È stato confermato che la missione dell’Fmi arriverà in Ucraina il 18 settembre. Molto probabilmente, sarà online, perché il numero di casi di coronavirus sta crescendo. Questa missione sarà decisiva in preparazione della prossima tranche”, ha detto Shmyhal. "Abbiamo soddisfatto tutte le condizioni, tutti i parametri di riferimento che erano presenti nel memorandum con il Fondo monetario internazionale. Attendiamo con ansia un completamento positivo della missione", ha aggiunto il premier ucraino nel corso di una conferenza stampa. (Rum)