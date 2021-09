Energia: Serracchiani (Pd) su bollette, governo intervenga su allarme stangata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento delle bollette per le forniture di elettricità e gas previsto nelle prossime settimane "rischia di diventare una drammatica stangata per i bilanci delle famiglie e delle imprese. E’ stato calcolato che il 'rincaro record' peserebbe per circa 500 euro in più sulle bollette rispetto all’ultimo trimestre dove già erano stati inseriti precedenti incrementi". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera. "Una situazione con così allarmanti ricadute sociali non può essere affidata esclusivamente a logiche di mercato e per questo abbiamo chiesto, con un’interrogazione urgente al ministro della Transizione ecologica Cingolani presentata dall’onorevole Gianni Dal Moro, l'intervento del governo allo scopo di contenere o mitigare questi aumenti, in un momento così delicato del Paese", aggiunge.(Com)