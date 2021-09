Repubblica Ceca: Agenzia internazionale dell’energia (Iea), Praga anticipi addio al carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca deve fare di più per adempiere gli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione europea entro il 2030. Lo ha detto l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), che in uno studio sul settore energetico ceco ha raccomandato obiettivi più stringenti in merito all’addio al carbone. Secondo quanto ha riferito l’agenzia di stampa “Ctk”, la Repubblica Ceca deve anticipare l’abbandono del carbone e sviluppare fonti energetiche a basse emissioni per rimpiazzarlo, al contempo cercando soluzioni per mitigare l’impatto economico e sociale di queste scelte nelle regioni che ne saranno maggiormente colpite. Il rapporto dell’Iea ricorda che al momento il carbone in Repubblica Ceca conta ancora per quasi la metà della generazione di energia elettrica e per un quarto del fabbisogno termico delle famiglie. (segue) (Vap)