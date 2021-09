Repubblica Ceca: Agenzia internazionale dell’energia (Iea), Praga anticipi addio al carbone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca ha preso ufficialmente nota della proposta di dire addio al carbone nel 2038. Lo scorso maggio l'esecutivo non ha approvato la data proposta dalla cosiddetta commissione sul carbone, ma si è limitato a prenderne nota formalmente. La commissione sul carbone ha scelto la data del 2038 nel dicembre 2020 ma diversi ministri hanno reiterato il desiderio che l'abbandono del carbone per la produzione termoelettrica in Repubblica Ceca venga anticipato, presumibilmente al 2033. La commissione sul carbone non è stata comunque sciolta e benché l'esecutivo abbia ricevuto la sua raccomandazione per il 2038, "dobbiamo mettere a punto delle alternative", ha ammesso il ministro dell’Industria, Karel Havlicek. (Vap)