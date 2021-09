Bielorussia: Lukashenko, il Paese ha dato prova di solidità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini bielorussi hanno dato prova della forza dell'unità nazionale, dimostrando di non temere né la pandemia né gli attacchi ibridi. È il parere espresso in occasione della celebrazione della Giornata dell'unità nazionale del Paese dal leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa della presidenza. "I bielorussi, che hanno costruito uno Stato sovrano per la prima volta nella storia, hanno attraversato una prova epocale di forza dell'unità nazionale. L'hanno passata con dignità. La pandemia non ci ha spaventato e gli attacchi ibridi alla nostra statualità, che continua ancora oggi, non ci hanno fermato", ha dichiarato Lukashenko. (Rum)