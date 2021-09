M5s: Di Battista, fino a che Movimento sta nel governo è avversario politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, Alessandro Di Battista ha sottolineato: "Se Conte ha l’appoggio per portare avanti le battaglie identitarie, per cui io sono uscito dal Movimento? Io sono uscito fondamentalmente perché il partito che non doveva governare con nessuno, oggi governa con tutti e per me questo è intollerabile e continua a governare con tutti, e per me è inaccettabile anche pensare di tornare nel Movimento. Fino a che sta nel governo, il Movimento è avversario politico". Intervistato da "Quarta Repubblica", in onda ieri in prima serata su Retequattro, l'ex esponente pentastellato ha aggiunto a proposito degli applausi ricevuti da Conte alla Festa dell’Unità: "Non me ne frega niente degli applausi, mi fregano delle battaglie. Se lui stia facendo delle battaglie identitarie? E’ appena entrato, gli faccio un in bocca al lupo. Se posso dargli un consiglio, nelle prossime settimane c’è il rischio che 10 miliardi di denaro pubblico, più di tutto quello che ci è costata l’ignobile guerra in Afghanistan, vengano buttati nel cesso per colpa dell’ennesimo salvataggio fatto pro-establishment di Mps, una banca che è stata spolpata dal Partito democratico: ecco - ha concluso Di Battista -, queste sono battaglie che ritengo fondamentali perché si tratta di denaro pubblico e il denaro pubblico è sacro".(Rin)