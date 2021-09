Regno Unito: muore a 79 anni la madre del premier Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è spenta questa notte in un ospedale di Londra, Charlotte Johnson Wahl, madre del primo ministro britannico Boris Johnson. La famiglia fa sapere che se ne è andata "all'improvviso ma serenamente". Lo riporta il quotidiano "The Guardian". Wahl era una ritrattista e Johnson l'ha sempre descritta come "l'autorità suprema" della famiglia. Durante una conferenza nel 2019, il premier aveva detto che sua madre gli ha insegnato "l'uguaglianza, il valore e la dignità di ogni essere umano sul pianeta". (Rel)