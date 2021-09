Spagna: nel secondo trimestre lavoro da remoto sceso al 9,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna il lavoro da remoto nel secondo trimestre di quest'anno è sceso al 9,4 per cento, un calo di 1,8 punti rispetto ai primi tre mesi del 2021. È quanto reso noto dall'Osservatorio nazionale di tecnologia e società (Ontsi). Le cifre sono ancora al di sopra dei dati pre-pandemia dato che nel secondo trimestre del 2019 solo il 4,8 per cento degli occupati, 951.800 persone, lavorava da casa. Tra aprile e giugno, il 5,3 per cento degli occupati (1.051.400 persone) ha telelavorato occasionalmente, rispetto al 2,9 per cento, (539.000 persone) dello stesso periodo del 2020. Per gruppo di età, le persone tra 25-34 e 35-44 sono risultate le più propense a continuare a lavorare da casa nel secondo trimestre dell'anno. Tra le comunità autonome, Madrid è la regione con il più alto tasso di telelavoro, con il 18,7 per cento, il doppio della media nazionale. (Spm)