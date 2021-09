El Salvador: covid, disposta vaccinazione dai 6 agli 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Salvador ha disposto l'avvio della campagna di vaccinazione contro la covid 19 ai soggetti con età superiore ai sei anni. Si tratta del primo Paese dell'America centrale a somministrare il prodotto su pazienti di meno di dodici anni. "il Salvador ha reso possibile la vaccinazione contro la covid-19 per i bambini dai sei agli undici anni. Ricordatevi che il vaccino è volontario, universale e gratuito", ha scritto il presidente salvadoregno Nayib Bukele in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La decisione di produce il giorno dopo che la statunitense Food and drug administration (Fda) ha sconsigliato la vaccinazione dei minori di dodici anni fino a quando non si dispone di prove sufficienti. Ad oggi, secondo i dati raccolti da "Our World in Data" El Salvador ha somministrato la doppia dose di vaccini al 47,67 per cento della popolazione e una singola dose all'11,35 per cento. Il Paese centroamericano ha sin qui registrato 98.122 casi di contagio e 3.022 decessi. (Mec)