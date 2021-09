Roma: assessore Lazio, esplosione a Torre Angela, tre feriti presi in carico da Ssr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’esplosione di questa mattina avvenuta in una palazzina in via Atteone ha provocato il ferimento di tre persone a causa dell’incendio divampato. Uno dei feriti è stato trasportato al centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Sant’Eugenio, uno all’Ospedale Casilino, e il terzo al Policlinico Universitario di Torvergata, il loro stato di salute è costantemente monitorato. Sono state molte le chiamate al NUE 112 che ha immediatamente allertato i soccorsi. Ringrazio tutti i soccorritori e i sanitari, di Ares 118 e Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul posto prendendo in carico i feriti”. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (Com)