Roma 2021: Di Battista, se Raggi fosse stata sindaca di sistema sarebbe stata elogiata

- Alessandro Di Battista, alla domanda se il Movimento cinque stelle stia sostenendo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in vista delle prossime elezioni Amministrative nella Capitale, ha risposto: "Non parlo quasi più del Movimento, ma di Virginia. Io credo veramente che se fosse stata una sindaca di sistema, sarebbe stata elogiata particolarmente". Intervistato da "Quarta Repubblica", ieri, in prima serata, su Retequattro, l'ex esponente pentastellato ha aggiunto. "Io sono tornato recentemente e ora sto partecipando da libero cittadino, da elettore di Virginia Raggi, a degli eventi". (Rin)