Agroalimentare: L'Abbate (M5s), 47 milioni di euro di prodotti italiani a indigenti

- È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero delle Politiche agricole, di concerto con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che "suddivide lo stanziamento dei fondi dedicati al 'Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti'. Il provvedimento ha tenuto conto delle necessità espresse dalle organizzazioni caritative e prevede 15,9 milioni di euro per l'acquisto di formaggi Dop e Igp, 12 milioni per olio extravergine di oliva 100 per cento italiano e ulteriori 12 milioni per salumi Dop e Igp e, infine, 7 milioni di euro per la passata di pomodoro". Lo dichiara in una nota Giuseppe L'Abbate, deputato M5s in commissione Agricoltura. "Si tratta di 46,9 milioni di euro destinati all'acquisto di prodotti di filiera e materia prima italiana - prosegue -. Con questi fondi, aiutiamo i nostri connazionali meno abbienti e più bisognosi, dando una mano al contempo all'agricoltura e all'agroalimentare made in Italy, che cercano di superare la crisi dovuta alla pandemia, aggravata dalla chiusura di bar, ristoranti, pizzerie e mense. Una misura di buon senso, resasi ancor più necessaria dall'attuale emergenza epidemiologica che rischia di aumentare la fascia di popolazione sotto la soglia di povertà. Alla pubblicazione del decreto conclude L'Abbate - seguirà l'emanazione dei bandi da parte di Agea, l'ente del Mipaaf per le erogazioni in agricoltura, a cui auguriamo buon lavoro con l'auspicio che si possano presto raggiungere gli obiettivi prefissati". (Com)