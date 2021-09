Guinea-Conakry: giunta militare annuncia riapertura dei confini con i Paesi limitrofi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare che ha preso il potere in Guinea ha annunciato la graduale riapertura delle frontiere con i Paesi limitrofi. È quanto reso noto dal Comitato nazionale per la riunificazione e lo sviluppo (Cnrd, il nome adottato dalla giunta militare), che in un comunicato trasmesso dall'emittente televisiva nazionale "Rtg" ha chiesto ai servizi interessati di "effettuare immediatamente una valutazione della sicurezza e della salute in vista della graduale apertura di queste frontiere di terra", a partire da quella con la Sierra Leone, entro il 15 settembre. In base all'annuncio, domani è prevista la riapertura del confine con la Sierra Leon, quello con la Liberia riaprirà giovedì, quello con la Costa d'Avorio venerdì, quello con il Mali sabato, quello con la Guinea-Bissau lunedì e quello con il Senegal venerdì della prossima settimana. Alcuni dei confini della Guinea - in particolare quello con il mali e quello con la Costa d'Avorio - sono stati chiusi dopo il colpo di stato della scorsa settimana, mentre quelli con il Senegal, la Sierra Leone e la Guinea-Bissau sono stati ordinati dal presidente Alpha Condé nel settembre 2020 per motivi di sicurezza, prima delle elezioni presidenziali dello scorso 18 ottobre. Questa chiusura ha causato tensioni diplomatiche dato il significativo movimento di persone e merci nella regione.(Res)