India: Modi a Washington il 24 settembre per vertice Quad e a New York il 25 per dibattito Onu

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, parteciperà insieme agli omologhi dell’Australia, Scott Morrison, e del Giappone, Yoshihide Suga, e al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al vertice dei leader del Quad a Washington il 24 settembre, in cui saranno esaminati i progressi compiuti dal primo summit, del 12 marzo di quest’anno, e saranno discusse questioni regionali di comune interesse nel quadro della visione condivisa di una regione indo-pacifica aperta, libera e inclusiva. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. In particolare, si legge nella nota, sarà analizzata l’iniziativa sui vaccini contro il coronavirus. Tra gli altri temi le tecnologie cruciali ed emergenti, la connettività e le infrastrutture, la cybersicurezza, la sicurezza marittima, l’assistenza umanitaria, nei disastri, nell’azione contro il cambiamento climatico e nell’istruzione. Il premier Modi, prosegue il comunicato, interverrà il giorno seguente, 25 settembre, al dibattito generale di alto livello della 76ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Il tema di quest’anno è il seguente:“Costruire la resilienza attraverso la speranza per la ripresa dal Covid-19, ricostruire la sostenibilità, rispondere ai bisogni del pianeta, rispettare i diritti delle persone e rivitalizzare le Nazioni Unite”. (Inn)