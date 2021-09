Energia: Starace (Enel), si apre periodo trasformazione con elettrificazione consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla transizione, in questi dieci anni, "l'Italia ha fatto molto più di quello che sarebbe stato lecito aspettarci", raggiungendo gli obiettivi stabiliti con "una crescita impetuosa delle energia rinnovabili". Lo ha detto Francesco Starace, Amministratore delegato di Enel, intervenendo alla presentazione del Rapporto Export 2021 di Sace dal titolo “Ritorno al futuro: anatomia di una ripresa post-pandemica”. In questi anni, ha spiegato, "il ruolo che noi abbiamo avuto è quello di far nascere una delle più grandi società al mondo nel campo delle rinnovabili, e accompagnare questo lavoro con un incredibile sforzo" sulla "grande trasformazione digitale" necessaria. Starace ha quindi sottolineato che "ora si apre un secondo periodo di altri dieci anni, nel quale c'è un'altra grande trasformazioni che tocca al mondo, l'elettrificazione dei consumi" di energia, che raggiungerà livelli importanti.(Rin)