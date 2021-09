Cina: indici azionari Shanghai e Shenzhen chiudono in ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni cinesi hanno chiuso in ribasso oggi, con l'indice Shanghai Composite in calo dell'1,42 per cento, a 3.662,6 punti e lo Shenzhen Component dello 0,54 per cento, a 14.626,08 punti. Il controvalore complessivo dei titoli quotati nei due indici si è attestato a 1.510 miliardi di yuan (circa 234,1 miliardi di dollari Usa), in aumento rispetto a 1.460 miliardi di yuan del giorno di negoziazione precedente. Le azioni relative al sistema operativo di Huawei, HarmonyOs, hanno registrato ottime performance, mentre i titoli dei settori dell'acciaio, del carbone e dei metalli hanno guidato le perdite. L'indice ChiNext, listino della Borsa di Shenzhen noto come il Nasdaq cinese, ha guadagnato l'1,32 per cento per chiudere a 3.236,55 punti. (Cip)